مصرع موظف في انقلاب سيارة نقل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي موظف مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، بانقلاب سيارة ووجود متوفي بناحية بيت علام دائرة المركز.

تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "أحمد. ح" 47 عامًا موظف ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

