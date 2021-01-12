5 أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن والظهور بمظهر أصغر عمرًا

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يمكن إضافتها بسهولة للنظام اليومي وتحافظ على مستويات الطاقة والشبع

يفرط الكثير منا في تناول الطعام خلال فترة الأعياد، ويتطلع إلى استعادة السيطرة في بداية العام الجديد؛ فإذا كنت بصدد اتباع نظام غذائي جديد أو خطة غذائية صحية، فهناك بعض الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى وجباتك والتي ستساعدك على إنقاص الوزن وحتى الظهور بمظهر أصغر عمرًا.

وتقول أخصائية التغذية لولا بيغز وفق "روسيا اليوم": إن هناك عددًا من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز جمالك، مع الحفاظ على محيط الخصر تحت السيطرة.

وتضيف: هناك أطعمة يمكن إدخالها بسهولة في نظامك الغذائي، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة، بالإضافة إلى مساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول ومنها.

1. التوابل

تقول لولا، وهي أيضًا الخبيرة الداخلية في العلامة التجارية التكميلية الصحية Together Health: إن استخدام توابل شهيرة يمكن أن يساعد في خطة نظامك الغذائي.

وتعتقد أن الكركم هو نوع من التوابل الرائعة.. وتقول: "الكركم مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات ومعزز للكولاجين، ويمكن أن يساعد في مقاومة الشيخوخة المبكرة، ويدعم التئام الجلد وتجديد الخلايا، ويعزز الدورة الدموية الجيدة في الجلد؛ مما يسمح بتوصيل العناصر الغذائية إلى خلايا الجلد. وهناك العديد من الطرق لإدراجه في نظامك الغذائي اليومي. جرب شاي الكركم، وأضفه إلى التوفو أو البيض المخفوق، ورشه على الخضار".

وتشير الدراسات الحديثة أيضًا إلى أن الكركم له دوره عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

ووجد الخبراء أن تناول مكمل الكركم مرتين يوميًّا، أدى إلى انخفاض كبير في وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، ومحيط الخصر والورك.

2. الخضار

تقول لولا: إن هناك نوعًا واحدًا من الخضروات على وجه الخصوص، يمكن أن يساعد في الحفاظ على نظامك الغذائي، بالإضافة إلى إعطائك بشرة متوهجة ومشرقة.

وتوضح قائلة: "البروكلي مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجلد، بما في ذلك الفيتامينات A وC والزنك إلى جانب luetin، مثل البيتا كاروتين، الذي يساعد على حماية بشرتك من الأكسدة التي يمكن أن تسبب جفاف بشرتك وتجعدها".

ويعتبر البروكلي أيضًا طعامًا رائعًا تضيفه إلى وجباتك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن؛ لأنه غني بالكربوهيدرات وغني بالألياف.

ويساعد على منع الإمساك ويحافظ على انخفاض مستويات السكر في الدم.

3. الدهون الصحية

تقول لولا: إن الطريقة الرائعة لإضافة الدهون الصحية إلى وجباتك هي استخدام الأفوكادو.

وسواء قمت بإضافته إلى وجبة الإفطار الخاصة بك أو هرسه، فهذا مكون واحد يمكن أن يكون متعدد الاستخدامات للغاية.

وتضيف لولا: "الأفوكادو مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الشيخوخة، لكن هل تعلم أنها مفيدة أيضًا للحفاظ على صحة الدماغ وزيادة التركيز العقلي؟ كما أنها مصدر رائع لفيتامين E، ويمكنها توفير الحماية من الجذور الحرة، ولها فوائد عظيمة مضادة للالتهابات وتساعد على منع فقدان ترطيب الجلد".

ويحتوي الأفوكادو أيضًا على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على التمثيل الغذائي، والتي بدورها يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

4. التوت

يعتبر التوت مصدرًا رائعًا لفيتامين C، ويمكن إضافته بسهولة إلى الصلصات.

وقالت لولا إن التوت اللاذع ذا اللون الداكن مثل الكرز والتوت، مليء بمضادات الأكسدة التي لها خصائص تجديد خاصة.

وأضافت: "إنه يحارب الجذور الحرة التي تهاجم بشرتك وتساعد في الشيخوخة المبكرة".

كما يُعرف التوت بأنه منخفض في السعرات الحرارية، ووجدت الدراسات الحديثة أنه يمكن أن يساعد أيضًا في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

ويمكن أن يساعد أيضًا في خفض مستويات الالتهاب وضغط الدم، وهو أمر مفيد للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

5. السمك

تقول لولا: إن الأسماك الزيتية يمكن أن تساعد أيضًا في مكافحة الالتهاب.

وتضيف: "السلمون المرقط والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية الرائعة، لمساعدة البشرة كي تبدو شابة ولشعر مليء باللمعان. إنها تلعب دورًا حيويًّا في بنية البشرة ومظهرها، وتساعد في الحفاظ على وظيفة حاجز الجلد الصحي وتمنع فقدان الرطوبة. وثبت أيضًا أنها تساعد في تقليل الالتهاب وتلف الكولاجين من الأشعة فوق البنفسجية".

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها مجلة التغذية والتمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية: إذا كنت تحاول إنقاص الوزن؛ فإن تناول الأسماك أفضل من تناول اللحوم الأخرى مثل لحم البقر.