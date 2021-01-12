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أصعب مراحل رالي #داكار_.. التاسعة تنطلق وساحل البحر حاضراً

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أصعب مراحل رالي #داكار_السعودية.. التاسعة تنطلق وساحل البحر حاضراً أصعب مراحل رالي #داكار_.. التاسعة تنطلق وساحل البحر حاضراً
مقاطع رملية متنوعة وصولاً إلى نيوم.. المشهد العام للمرحلة يبدو شاعرياً ولكن

أصعب مراحل رالي #داكار_السعودية.. التاسعة تنطلق وساحل البحر حاضراً

انطلقت اليوم المرحلة التاسعة في رالي #داكار_ 2021، وهي مرحلة العبور على ضفاف ساحل البحر الأحمر.

وفي فئة السيارات يتهيّأ السائق القطري ناصر العطية؛ للانطلاق في المرحلة الخاصة التاسعة، التي تُعد من بين أصعب مراحل الرالي هذا العام، يليه الفِرنسي أستيفان بيتِرانسِل بفارق ستّ دقائق، وسيُحاول الأخير توسعة الفارق مع ناصر أو الحفاظ على صدارته على الأقل.

تسير الكيلو مترات الأولى من المرحلة الخاصة التاسعة بمحاذاة شاطئ البحر الأحمر، ومن ثم تتوجّه نحو مقاطع رملية متنوعة سريعة وصولاً إلى نيوم.

وعلى الرغم من أن المشهد العام للمرحلة يبدو شاعرياً إلا أنها ستكون واحدةً من المراحل المتطلبة في نسخة هذا العام، حيث على المُشاركين الانتباه من المصاعب الملاحية، ناهيكم عن المشكلات الميكانيكية وانثقابات الإطارات. رالي داكار السعودية 2021

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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