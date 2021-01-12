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تهب عندما تبرد الأجواء.. تأثير رياح الصبا يتزايد اليوم بهذه المناطق

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تهب عندما تبرد الأجواء.. تأثير رياح الصبا يتزايد اليوم بهذه المناطق تهب عندما تبرد الأجواء.. تأثير رياح الصبا يتزايد اليوم بهذه المناطق
تنشط نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية وكذلك الفرق في قيم الضغط الجوي

تهب عندما تبرد الأجواء.. تأثير رياح الصبا يتزايد اليوم بهذه المناطق

يُتوقع تزايد تأثير الرياح الشرقية النشطة المعروفة برياح الصبا على شمال منطقة مكة المكرّمة، اليوم الثلاثاء؛ قد تعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في الأجزاء الشمالية من جدة وصولاً حتى الأجزاء الشمالية من ينبع.

هذه الأجواء تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية لتجنب حدوث مضاعفات -لا قدر الله-، نظراً لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، كما تستوجب من السائقين الحذر والانتباه خلال القيادة بسبب التدني المتوقع في مدى الرؤية الأفقية.

ووفق موقع "طقس العرب"، فإن رياح الصبا تهب عندما تبرد المناطق الداخلية للمملكة، حيث تبقى مناطق البحر الأحمر دافئة وبعيدة عن تأثير الكتل الهوائية الباردة، ما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محلياً نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية، وكذلك الفرق في قيم الضغط الجوي.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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