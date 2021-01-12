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ملك ماليزيا يعلن حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء انتشار المستجد

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ملك ماليزيا يعلن حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ملك ماليزيا يعلن حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء انتشار المستجد

مصراوي Masrawy

08:09 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

كوالامبور - (أ ش أ):
أعلن ملك ماليزيا سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه حالة الطوارئ في البلاد حتى الأول من أغسطس القادم، وذلك بهدف احتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
وذكرت "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه من الممكن أن يتم رفع حالة الطوارئ في حال تمكنت السلطات من السيطرة على عدد حالات الإصابة وتقليلها قبل ذلك الحين.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال يوم أمس (الإثنين).
ورصدت السلطات الماليزية أمس (الإثنين) لأول مرة السلالة الجديدة من داخل البلاد والتي ظهرت للمرة الأولى في شهر ديسمبر الماضي في المملكة المتحدة.

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