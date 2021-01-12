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استطلاع: غالبية الأمريكيين يرون ضرورة تقديم استقالته

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استطلاع: غالبية الأمريكيين يرون ضرورة تقديم ترامب استقالته استطلاع: غالبية الأمريكيين يرون ضرورة تقديم استقالته

مصراوي Masrawy

08:08 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

واشنطن - (أ.ش.أ):
أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الناخبين الأمريكيين يرون ضرورة أن يقدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته استقالته من منصبه بسبب ما وصف بأنه تحريض لأنصاره الذين اقتحموا مقر الكونجرس " الكابيتول بواشنطن يوم الأربعاء الماضي بينما كان المشرعون مجتمعين للمصادقة على نتيجة الانتخابات التي فاز فيها جو بايدن.
ووفقا لنتائج الاستطلاع ، الذي أجرته جامعة كوينيبياك الأمريكية ، ونشرت نتائجه الاثنين، فإن 56% من المشاركين فيه حملوا المسئولية مباشرة عن الحصار العنيف للكونجرس والذي نجم عنه سقوط خمسة قتلى.
من ناحية أخرى رأى 53% من المشاركين ضرورة أن يقدم ترامب استقالته بينما يعتقد 52% منهم أنه ينبغي إقصاؤه عن السلطة.
وكان نواب ديمقراطيون بمجلس النواب بالكونجرس قد تقدموا بمشروع قرار الاثنين للمطالبة بعزل الرئيس ترامب بسبب اتهامهم له بتحريض المتظاهرين.
وليس من الواضح ما إذا كان الأعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ سوف يصوتون لصالح إقصاء ترامب، وما إذا ما كان هناك وقت لإجراء محاكمة في مجلس الشيوخ قبل تنصيب بايدن يوم 20 يناير الجاري، وما إذا كان هناك استعداد لدى أعضاء المجلس لمثل هذه المحاكمة بعد تولي بايدن.
كما ألقى المشاركون في الاستطلاع باللائمة على الجمهوريين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على السواء لتحديهم نتائج المجمع الانتخابي حيث يرى 58% منهم أن هؤلاء الأعضاء يدمرون الديمقراطية ونفس النسبة ترى أنهم لا يعتقدون في حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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