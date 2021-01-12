البديل المنتظر.. هكذا تنقل "مجموعات واتساب" إلى "سيغنال" بسهولة تامة

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مخاوف كبيرة من تحديثات سياسة الخصوصية بتطبيق التواصل الأشهر عالمياً

بعد التحديث المزمع قريباً وجد كثير من مستخدمي "واتساب" أنفسهم أخيراً بين نارين، فإما الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة التي يخشونها خوفاً على سرية بياناتهم، وإما التخلي عن التطبيق بكل ما فيه من مراسلات، والبحث عن بدائل وفي مقدمتها تطبيق "سيغنال".

وشهد تطبيق "سيغنال" إقبالاً كبيراً في الأيام القليلة الماضية، حيث أظهرت بيانات من شركة "أبتويا" للأبحاث، أن نحو 810 آلاف مستخدم، على مستوى العالم، عمدوا إلى تحميل التطبيق الأحد، بزيادة 18 ضعفاً مقارنة بأرقام السادس من يناير، وهو اليوم الذي حدّث فيه "واتساب" شروطه للخصوصية.

وللتكيف مع أعداد المستخدمين الجدد الآخذة في التزايد، قال تطبيق "سيغنال"، الأحد، إنه أضاف مزيداً من الخوادم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" يركز التطبيق على خصوصية المستخدمين، وذلك من خلال دعمه مزايا مثل عرض الوسائط المتعددة "الصور والفيديوهات مثلاً" لمرة واحدة، وضرورة إدخال كلمة مرور للدخول إلى "سيغنال".

ويعتمد التطبيق التشفير أحادي الطرف في المراسلات، ولا يسجل "بيانات وصفية" بالنسبة للرسائل أو المستخدمين.

ويتيح التطبيق كذلك ميزة الحذف التلقائي للرسائل بعد تحديد المدة الزمنية التي يريدها المستخدم لتلك المهمة.

وبالنسبة للتحدّي الأبرز الذي يواجه مستخدمي "واتساب" عندما يفكرون بالانتقال إلى "سيغنال"، والمتمثل في نقل "المجموعات"، فإن الأخير يمكّنهم من القيام بذلك بخطوات بسيطة ذكرها موقع "بزنس إنسايدر"، وهي كالآتي:

1- تحميل "سيغنال"

يمكن تنزيل التطبيق لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل "أندرويد"، وكذلك الأمر بالنسبة لـ"iOS" من متجري التطبيقات "غوغل بلاي" و"آب ستور".

وعلى المستخدمين بعد ذلك التسجيل في "سيغنال"، وإكمال "البروفايل" الخاص بهم.

2- إنشاء مجموعة

انقر على القائمة الموجودة في أعلى يمين التطبيق، واختر "إنشاء مجموعة جديدة".

سيكون بمقدور المستخدم بعد ذلك إضافة "جهات الاتصال" للمستخدمين الذين انضموا لـ"سيغنال" للمجموعة التي تنشأ بالنقر على خيار "إنشاء" أو "Create".

3- رابط المجموعة

بعد تشكيل المجموعة "Group"، يمكن إنشاء "رابط" لها، يمكّنك من إضافة الأعضاء بسهولة إليها، وذلك بفتح "إعدادات المجموعة" أو "Group Settings"، والنقر بعدها على "رابط المجموعة" أو "Group Link"، ومن ثم تفعيلها.

4- مشاركة الرابط على "واتساب"

عند إجراء الخطوات السابقة، سيصبح بمقدر المستخدم مشاركة "رابط المجموعة" للأصدقاء والعائلة أو زملاء العمل على "واتساب" لينضموا بدورهم إلى "مجموعة سيغنال".

وتتم الخطوة السابقة بمشاركة الرابط والموافقة على الأعضاء الجدد مع توافر خيارات للمشاركة مثل "نسخ الرابط" أو "كود كيو آر" أو "زر المشاركة".

ولمزيد من الحماية، يتوافر خيار "إعادة ضبط رابط المجموعة"، في حال الاشتباه في مشاركته من قِبل أعضاء آخرين.واتساب