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مفيد فوزي قبل إصابته بالفيروس: "درس كورونا للإنسان.. كم أنت ضعيف وصغير"

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مفيد فوزي قبل إصابته بالفيروس: "درس كورونا للإنسان.. كم أنت ضعيف وصغير" مفيد فوزي قبل إصابته بالفيروس: "درس كورونا للإنسان.. كم أنت ضعيف وصغير"

مصراوي Masrawy

08:00 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

(مصراوي):

في تصريحات سابقة له في أبريل الماضي، قال الإعلامي القدير مفيد فوزي، إن خلّف أعدادًا كبيرة من الإصابات والوفيات في "مش معقول الدولة تجيب عسكري لكل شارع أو ناصية"، كان هذا قبل إصابته بالفيروس قبل 17 يومًا بحسب تصريحات لابنته الكابتة حنان مفيد فوزي.

حنان قالت اليوم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن والدها أصيب بالفيروس قبل 17 يومًا وهو الآن في فترة النقاهة، مضيفة أنها قررت عدم الإعلان وقتها للابتعاد عن ما قد تثيره مواقع التواصل الاجتماعي.

"فوزي" قال في حواره أبريل الماضي لبرنامج "آخر النهار" أن قرار الدولة بالتخفيف عن بعض المواطنين وفتح بعض البوابات الصغيرة سواء في الشهر العقاري أو تراخيص المرور أو غير ذلك أعطى انطباع خاطئ للبعض بأن الأوضاع في مصر تحسنت، "الدول الأوروبية مثال كبير للاستهتار الكبير الذي حدث في الشوارع وكل الأماكن، كما أن فيروس كورونا يحصد الأرواح بلا هوادة".

بعد بأيام من حوار مفيد فوزي وتامر أمين، نشرت جريدة المصري اليوم، حوارًا لفوزي مع الشاعرة والناقدة الكويتية سعاد الصباح، تحت عنوان: "درس كورونا للإنسان: كم أنت ضعيف وصغير!".

وكان أول أسئلة الحوار، حول فيروس كورونا: "فرض كورونا حضوره على الحوار ولحظات الضياع التي سكنت شرايين الناس والنفس الغالي الذي يسعى الوباء لاغتياله! قلت لسعاد الصباح: كورونا، غضب من الله أم تآمر دول؟! قالت: فيروس عابر للقارات يقول للإنسان كم أنت ضعيف وصغير!".

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