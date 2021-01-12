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"الأرصاد: هطول أمطار رعدية على مناطق جازان وعسير والباحة ونجران

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"الأرصاد: هطول أمطار رعدية على مناطق جازان وعسير والباحة ونجران "الأرصاد: هطول أمطار رعدية على مناطق جازان وعسير والباحة ونجران
رياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، فيما تهطل أمطارٌ رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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