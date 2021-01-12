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​​شبورة كثيفة ومائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

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​​شبورة كثيفة ومائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات ​​شبورة كثيفة ومائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

مصراوي Masrawy

07:00 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

(مصراوي):

أعلنت هيئة الأرصاد، الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء الموافق 12 يناير، على مختلف المناطق بجمهورية العربية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

أما على السواحل الشمالية الغربية، توقع الخبراء أن يأتي الطقس مائلًا للحرارة مصحوبًا برياح معتدلة، تنشط أحيانًا على الساحل الغربية نهارًا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ليلًا.

كما توقع الخبراء أن تسود شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى يتوقع الخبراء الآتي:

القاهرة 26- 17

الإسكندرية 25– 17

الإسماعيلية 27 - 16

السويس 26 – 16

المنيا 27 – 11

الأقصر 30 – 13

شلاتين 28- 18

المنصورة 26 - 16

قنا 29- 14

الأقصر 30– 13

أسوان 30 – 12

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