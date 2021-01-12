اليوم.. الحكم على سائقي توك توك بتهمة قتل طفل بالمقطم

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الحكم على "م. ا" و"ع. ر"، سائقي توك توك.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت المتهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما أو عدمه بتهمة قتل طفل في المقطم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبوصافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبدالرشيد.

وتبين أن المتهمين هم كل من "ا. ص" و"م. ا" و"م. ر" و"ع. ر"و" ا. ح" و"م. ط"، وذلك حسب ترتيبهم في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات.

وكشف أمر إحالة المتهمين جميعًا عن أنهم بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، وحال كون المتهمان الأول والثالث بلغا الخامسة عشرة من العمر ولم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، قام المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع بقتل المجني عليه الطفل محمود عبدالمنعم عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله- وأعدوا لهذا الغرض سلاحين أبيضين، وهما مطواة وسكين- بأن استدرجوه مكرًا إلى مكان وما أن ظفروا به وأسقطوه في قبضتهم إذ قيده المتهم الثاني حتى سدد له المتهمان الأول والرابع طعنات عدة بسلاحهما حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة يراقب لهم الطريق ويشد من أزرهم قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة بأنه قد اقترنت جناية القتل العمد بجناية أخرى عاصرتها وهي أنهم في ذات المكان والزمان سرقوا المنقولات وهي الدراجة الآلية والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الخامس أخفى الدراجة الآلية والمملوكة للمجني عليه والمتحصلة من جريمة السرقة مع علمه بذلك، وأحرز المتهم السادس سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص.