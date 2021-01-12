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إصابة رئيس البرتغال بكورونا قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية

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إصابة رئيس البرتغال بكورونا قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية إصابة رئيس البرتغال بكورونا قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية

مصراوي Masrawy

04:22 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

أعلنت الرئاسة البرتغالية أنّ الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مصاب بفيروس كورونا قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، وفق اليوم.
وقالت الرئاسة في بيان إنّ الرئيس البالغ من العمر 72 عاماً لم تظهر عليه أية عوارض مرضية وهو يخضع لحجر صحّي في مقرّ سكنه في القصر الرئاسي في لشبونة.
وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إنّ الاشتراكية ستعلن الأربعاء عن "شيء مشابه جداً للإغلاق العام الأول في مارس".
وكان رئيس الجمهورية نفسه حذّر السبت خلال مناظرة انتخابية من "أنّه لا بديل عن الإغلاق العام".
وتوقّعت جميع استطلاعات الرأي إعادة انتخاب الرئيس المحافظ من الدورة الأولى.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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