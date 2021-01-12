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بنس يقطع الطريق على سعى الكونجرس لعزل

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بنس يقطع الطريق على سعى الكونجرس لعزل ترامب بنس يقطع الطريق على سعى الكونجرس لعزل

مصراوي Masrawy

02:07 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

وكالات
قطع مايكل بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد الطريق على مساعى مجلس النواب لعزل لترامب.
وأكدت سكاي نيوز عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن ترامب و بنس تعهدا بمواصلة العمل حتى نهاية ما تبقى من فترة الرئاسة.
وقدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، يوم الاثنين، مادة تقضي باتهام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتقصير، حيث منع الجمهوريون إجراء يدعو نائب الرئيس مايك بنس إلى إقالة الرئيس من منصبه.
وقد يصبح ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير الجاري، أول رئيس أمريكي يواجه إمكانية العزل من منصبه مرتين.

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