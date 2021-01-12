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​​عقب تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لجلسات حلف اليمين القانونية للمحامين خلال يناير

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​​عقب تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لجلسات حلف اليمين القانونية للمحامين خلال يناير ​​عقب تعديلها.. ننشر المواعيد الجديدة لجلسات حلف اليمين القانونية للمحامين خلال يناير

مصراوي Masrawy

02:00 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

(مصراوي):

قرر الأمين العام لنقابة المحامين حسين الجمال، زيادة عدد جلسات حلف اليمين القانونية المتبقية والمقرر عقدها خلال شهر يناير الجاري إلى 4 جلسات بدلًا من جلستين، بهدف تقليل الأعداد المؤدية لليمين من المحامين الجدد تيسيرًا عليهم.

وتعقد الجلسات أيام 17 و20 و24 و27 يناير الجاري، بدلًا من 17 و24 يناير فقط، باتحاد عمال بجوار قسم الأزبكية رمسيس، بدلًا من نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر الذي عقدت فيه جلسة حلف اليمين القانونية أمس.

يشار إلى أن كشوف المحامين الجدد المؤدين لليمين القانونية والخاصة بتلك الجلسات هي ذاتها المنشورة في وقت سابق عبر موقع النقابة مع تغيير التقسيم الخاص بالنقابات الفرعية الخاصة بكل جلسة فقط؛ نتيجة لزيادة عدد الجلسات المقررة من جلستين إلى أربع جلسات، وجاءت كالآتي:

الجلسات التاريخ النقابات الفرعية

الجلسة الأولى الأحد 17 يناير جنوب القاهرة – شمال القاهرة – حلوان
الجلسة الثانية الأربعاء 20 يناير شمال الشرقية – جنوب الشرقية – طنطا – المحلة – المنوفية – كفر الشيخ – مرسى مطروح
الجلسة الثالثة الأحد 24 يناير شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – بورسعيد – دمياط – الإسماعيلية – السويس – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الفيوم – بني سويف
الجلسة الرابعة الأربعاء 27 يناير المنيا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – قنا – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان

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