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زيوت التنظيف تتناسب مع البشرة المختلطة

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زيوت التنظيف تتناسب مع البشرة المختلطة زيوت التنظيف تتناسب مع البشرة المختلطة

مصراوي Masrawy

02:00 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

د ب أ–
أشار طبيب الأمراض الجلدية يوشوا تسيشنر إلى أنه يمكن استعمال زيوت التنظيف مع البشرة المختلطة، على عكس الاعتقاد الشائع بأن الزيوت لا تتناسب مع البشرة الدهنية.
وأكد الطبيب الألماني على أن زيوت التنظيف الحديثة تضم العديد من الأنواع التي تلبي كل متطلبات البشرة، وتعمل المنتجات الجديدة على بلطف وتمنحها مزيدا من الرطوبة والنداوة.
وعادة ما تعاني السيدات من أصحاب البشرة المختلطة من تهيج البشرة، ولذلك فإن زيوت التنظيف تعتبر من الخيارات المناسبة، نظرا لأنها تعمل على تهدئة البشرة، فضلا عن أنها لا تقوم بسد مسام البشرة ولا تترك طبقة لزجة عليها، بل إنها تتوغل إلى طبقات أعمق من البشرة وتنظفها بشكل أقوى من المنتجات الأخرى.
وعند ممارسة الرياضة نصح الطبيب الألماني بتنظيف البشرة بواسطة المستحضرات التي تحتوي على زيوت، لأن العرق يؤدي إلى ظهور شوائب بالبشرة، وعند استعمال زيت التنظيف فإنه يقوم بإزالة الاتساخات بلطف وفعالية، كما أن الاستعمال المتكرر لزيت التنظيف لا يسبب ضررا بالبشرة، بل إنه يعمل على إمدادها بالرطوبة، ونظرا لأن الزيت لا يختلط بالماء فإنه يعمل على إزالة المكياج والبقايا الأخرى من البشرة بسهولة.
ومع ذلك حذر طبيب الأمراض الجلدية الألماني من استعمال غير السليم لزيوت التنظيف، ونصح باستعمال الزيوت الخفيفة للبشرة المعرضة للإصابة بحب الشباب مثل زيت جوز الهند والأركان وزيت بذور العنب، كما أنه لا ينصح باستعمال زيت الأفوكادو مع البشرة الحساسة.

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