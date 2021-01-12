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سفير إيران باليمن: أمريكا تضع الحوثيين على قائمة الإرهاب بضغط من "الصهاينة"

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سفير إيران باليمن: أمريكا تضع الحوثيين على قائمة الإرهاب بضغط من "الصهاينة" سفير إيران باليمن: أمريكا تضع الحوثيين على قائمة الإرهاب بضغط من "الصهاينة"

مصراوي Masrawy

12:54 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

بيروت - (د ب أ)

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليمن، أن الولايات المتحدة ليس لديها إرادة خاصة بها، وتضع أنصار الله على قائمة الإرهاب تحت ضغط "الكيان الصهيوني".

جاء تصريح السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو، مساء يوم الاثنين، ردًا على إعلان الولايات المتحدة اعتبار حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وكتب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حسابه على تويتر: "إن الولايات المتحدة ليس لديها إرادة خاصة بها وتحت ضغط الصهاينة تضع حركة أنصار الله على قائمتها للارهاب رغم كونها طرفًا رئيسيًا في المفاوضات اليمنية".

وتابع حسن إيرلو أن "الكيان الصهيوني الغاصب لا يريد الاستقرار والسلام في اليمن ،ولكن شعب اليمن وشعوب المنطقة والأحرار بالعالم سيباغتون إسرائيل وأنصارها بمزيد من التأييد لهذه الحركة المباركة".

كان "حزب الله" اللبناني، أدان في بيان مساء اليوم الاثنين، عزم وزارة الخارجية الأمريكية على تصنيف حركة "أنصار الله الحوثية" منظمة إرهابية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان أعلن عن عزمه إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، على قائمة الإرهابيين الدوليين.

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