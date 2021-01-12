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تونس تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

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تونس تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا تونس تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

مصراوي Masrawy

12:20 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

تونس - (د ب أ)

أحصت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس الاثنين، أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد قبل نحو عام.

وأعلنت الوزارة في آخر تحديث نشر مساء اليوم عن 3074 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 69 مصابًا.

وأصبح إجمالي عدد المصابين في تونس 119 ألفا و446، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5284 منذ فبراير 2020.

وزادت سرعة تفشي الفيروس ضمن الموجة الثانية من الوباء التي تجتاح تونس، إلى مستويات مقلقة مع تخطي معدل الحصيلة اليومية خلال الأسبوع الأخير حاجز 2500 إصابة يومية لتبلغ الاثنين مستوى قياسيًا جديدًا.

ووصف عضو لجنة مكافحة كورونا ومدير معهد باستور في تونس الهاشمي الوزير اليوم الوضع الوبائي بالبلاد بـ"الدقيق جدا" في ظل الضغط الكبير على أقسام الإنعاش في المستشفيات.

وقال الهاشمي إن أعضاء اللجنة العلمية سيجتمعون لتقييم الوضع والتقدم بمقترحات إلى لكسر حلقات العدوى وسرعة تفشي الفيروس.

وقال رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة زياد مزقار اليوم إن "الوضع خطير جدًا جدًا وكارثي وخرج عن السيطرة والطواقم الطبية منهكة ومنهارة".

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