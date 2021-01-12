أخبار عاجلة

حدث ليلاً| "الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة.. وتراجع كبير في إصابات كورونا -
واشنطن توسع عقوباتها على قطاع المعادن الإيراني -
لليوم الرابع.. البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا -
المكسيك تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"فيسبوك" يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونغرس يوم تنصيب بايدن -
إنقاذ قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية ببني سويف -
كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
"بابا ظابط".. تفاصيل ضبط "القنصل " أخطر نصابي الجيزة بعد 30 سنة "تزوير" -
​مناقشة 4 اتفاقيات.. ننشر أجندة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اليوم -
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الحرس الوطني الأمريكي ينشر نحو 15 ألفاً من قواته لتأمين تنصيب "بايدن"

Print
الحرس الوطني الأمريكي ينشر نحو 15 ألفاً من قواته لتأمين تنصيب "بايدن" الحرس الوطني الأمريكي ينشر نحو 15 ألفاً من قواته لتأمين تنصيب "بايدن"
وسط تحذيرات من احتجاجات مسلحة في واشنطن و50 مدينة بعواصم الولايات

الحرس الوطني الأمريكي ينشر نحو 15 ألفاً من قواته لتأمين تنصيب

قال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي، إنه تم التوجيه بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفاً من قواته في واشنطن لتأمين تنصيب الرئيس جو بايدن.

وأوضح هوكانسون- حسب "رويترز"- أنه من المتوقع نشر قوات قوامها ما بين 10 آلاف و15 ألفاً في المدينة بحلول يوم السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات، خلال الحفل الذي سيجري في الـ20 من الشهر الحالي.

وكانت "abcnews" الأمريكية كشفت اليوم أن مكتب التحقيقات الاتحادي حذر من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في واشنطن العاصمة و50 مدينة بعواصم الولايات الأمريكية قبل تنصيب بايدن.

وذكرت أن جماعة مسلحة معينة قالت إنها تعتزم السفر إلى واشنطن يوم 16 يناير وتعهدت بانتفاضة إذا جرت محاولات لإزاحة من منصبه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تقارير: بيلوسي سترسل مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

تقارير: بيلوسي سترسل مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

نائب ترامب يهنئ كامالا هاريس بفوزها في الانتخابات الأمريكية

نائب ترامب يهنئ كامالا هاريس بفوزها في الانتخابات الأمريكية

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

شبكة عيون الإخبارية