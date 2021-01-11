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ريهام سعيد تعلن التقدم بشكوى رسمية ضد سيد علي لنقابة الإعلاميين

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ريهام سعيد تعلن التقدم بشكوى رسمية ضد سيد علي لنقابة الإعلاميين ريهام سعيد تعلن التقدم بشكوى رسمية ضد سيد علي لنقابة الإعلاميين

مصراوي Masrawy

11:35 م الإثنين 11 يناير 2021

(مصراوي):

قالت مصادر إعلامية إن الإعلامية ريهام سعيد تقدمت بشكوى رسمية لنقابة الإعلاميين ضد سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم".

وأضافت المصادر أنها قالت في شكواها: "فوجئت بسيد علي يخرج في برنامجه على شاشة الحدث اليوم ويوجّه عبارات تعد سب وقذف وطعن في الأعراض وتهديد ووعيد".

وتضمنت الشكوى: "اتهام علي بتناول الحياة الشخصية لريهام سعيد، والإدعاء بأنها كانت مخطوبة لجواهرجي وطلبت منه نشر المشكلات في جريدة الأهرام، لأنه كان مسئولًا بالجريدة"، وأوضحت المصادر أنها أرفقت أسطوانة مدمجة تؤكد صحة كلامها، بالإضافة إلى العديد من المخالفات والعبارات في حلقات سابقة. بحسب الشكوى.

واختتمت ريهام سعيد شكواها قائلة: "ما بدر من المشكو في حقه يعد جريمة تعاقب عليها المادة 308 من قانون العقوبات والمادة 171 والمواد 179و181و182و303و306 و307 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى أن هذه تعتبر مخالفات صريحة من الناحية المهنية وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني".

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