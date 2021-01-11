أخبار عاجلة

حدث ليلاً| "الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة.. وتراجع كبير في إصابات كورونا -
واشنطن توسع عقوباتها على قطاع المعادن الإيراني -
لليوم الرابع.. البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا -
المكسيك تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"فيسبوك" يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونغرس يوم تنصيب بايدن -
إنقاذ قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية ببني سويف -
كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
"بابا ظابط".. تفاصيل ضبط "القنصل " أخطر نصابي الجيزة بعد 30 سنة "تزوير" -
​مناقشة 4 اتفاقيات.. ننشر أجندة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اليوم -
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"خالد بن سلمان" يؤكد لـ"غريفثس" حرص على حل سياسي شامل باليمن

Print
"خالد بن سلمان" يؤكد لـ"غريفثس" حرص السعودية على حل سياسي شامل باليمن "خالد بن سلمان" يؤكد لـ"غريفثس" حرص على حل سياسي شامل باليمن
شدَّد على أن يكون وفق المرجعيات الثلاث ليحقق الاستقرار ويحافظ على أمن المنطقة

أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس أمس الاثنين حرص على حل سياسي شامل في اليمن.

وتفصيلاً، أوضح الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بتويتر أنه ناقش مع غريفثس المستجدات في اليمن، وجهود السعودية الإنسانية، كما شدد على أن أي حل في اليمن يجب أن يكون وفق المرجعيات الثلاث، ويحقق الاستقرار والأمن.

وقال في تغريدته: "استقبلت اليوم السيد مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، وبحثنا خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني، وجهود المملكة الإنسانية، وأكدتُ له حرص المملكة على التوصل إلى حلٍّ سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز، ويحافظ على أمن المنطقة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية

الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

شبكة عيون الإخبارية