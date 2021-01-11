★ ★ ★ ★ ★

شدَّد على أن يكون وفق المرجعيات الثلاث ليحقق الاستقرار ويحافظ على أمن المنطقة

أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس أمس الاثنين حرص السعودية على حل سياسي شامل في اليمن.

وتفصيلاً، أوضح الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له على حسابه بتويتر أنه ناقش مع غريفثس المستجدات في اليمن، وجهود السعودية الإنسانية، كما شدد على أن أي حل في اليمن يجب أن يكون وفق المرجعيات الثلاث، ويحقق الاستقرار والأمن.

وقال في تغريدته: "استقبلت اليوم السيد مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، وبحثنا خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني، وجهود المملكة الإنسانية، وأكدتُ له حرص المملكة على التوصل إلى حلٍّ سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز، ويحافظ على أمن المنطقة".