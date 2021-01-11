أخبار عاجلة

إنقاذ قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية ببني سويف -
كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
"بابا ظابط".. تفاصيل ضبط "القنصل " أخطر نصابي الجيزة بعد 30 سنة "تزوير" -
​مناقشة 4 اتفاقيات.. ننشر أجندة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اليوم -
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بومبيو: الصين وإيران وكوريا الشمالية لا يحترمون الإنسانية

Print
بومبيو: الصين وإيران وكوريا الشمالية لا يحترمون الإنسانية بومبيو: الصين وإيران وكوريا الشمالية لا يحترمون الإنسانية

مصراوي Masrawy

10:50 م الإثنين 11 يناير 2021

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن حكومة الصين تفرض الشيوعية بطريقة قاسية ولا مقاربة أخلاقية بيننا، مضيفًا أن الصين وإيران وكوريا الشمالية لا يحترمون الإنسانية
ودعا بومبيو في كلمة مساء اليوم الاثنين، الصين إلى وقف اعتقال الصحفيين، مشيرًا إلى أن الحزب الشيوعي الصيني وعد شعب هونج كونج بشيء ولكنه أخلف وعوده، وأنه علينا ألا نثق بكل ما يقوله الحزب الشيوعي الصيني.
‏‎وأشار إلى أن بلادن قامت بجهود لتقييد حركة الديكتاتورية في إيران، مضيفًا أن السياسة الخارجية معقدة ولكن واشنطن لا يمكن أن تتراجع عن مبادئها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية