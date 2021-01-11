بومبيو: الصين وإيران وكوريا الشمالية لا يحترمون الإنسانية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن حكومة الصين تفرض الشيوعية بطريقة قاسية ولا مقاربة أخلاقية بيننا، مضيفًا أن الصين وإيران وكوريا الشمالية لا يحترمون الإنسانية

ودعا بومبيو في كلمة مساء اليوم الاثنين، الصين إلى وقف اعتقال الصحفيين، مشيرًا إلى أن الحزب الشيوعي الصيني وعد شعب هونج كونج بشيء ولكنه أخلف وعوده، وأنه علينا ألا نثق بكل ما يقوله الحزب الشيوعي الصيني.

‏‎وأشار إلى أن بلادن قامت بجهود لتقييد حركة الديكتاتورية في إيران، مضيفًا أن السياسة الخارجية معقدة ولكن واشنطن لا يمكن أن تتراجع عن مبادئها.