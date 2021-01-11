"القاهرة للدراسات": فوز أسامة الأزهري بجائزة "الإمام الليث بن سعد العالمية"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

أعلن مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية فوز الدكتور أسامة الأزهري بجائزة "الإمام الليث بن سعد العالمية" في دورتها الأولى لعام 2020.

وتهدف الجائزة إلى الاستحضار الدائم لمكانة شيخ الإسلام الإمام الليث بن سعد إمام أهل مصر، أحد أعظم أئمة الفقه على مر التاريخ.

والإمام الليث الذي ولد في مركز طوخ بمحافظة القليوبية هو ابن الحضارتين المصرية والإسلامية، وقد كان طبيعيًا أن يجمع العلوم الشرعية والعلوم المدنية، فضلاً عن إجادة اللغات المصرية واليونانية واللاتينية، ووصل في علوم الفقه المدي الذي جعل الإمام الشافعي يقول بأن الليث أفقه من مالك.

والدكتور أسامة الأزهري من مواليد الإسكندرية عام 1976، وقد تخرج في كلية أصول الدين ثم حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2011.

ألّف الأزهري العديد من الكتب الرصينة واسعة الانتشار، وقد أصدَر مؤخرًا موسوعته الشهيرة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف" والتي تقع في 10 مجلدات، واستغرق العمل فيها 16 عامًا.



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