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اجتماع في "مستقبل وطن" لبحث ترشيحات لجان النواب

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مصراوي Masrawy

09:58 م الإثنين 11 يناير 2021

(مصراوي):


قالت مصادر حزبية إن حزب "مستقبل وطن" يجتمع بالهيئة العليا للحزب برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، لبحث الأداء الحزبي خلال الدورة البرلمانية الحالية والترشيحات المتعلقة بانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب وهيئات مكاتب لجانة النوعية.

وتنطق غدًا الثلاثاء أعمال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وتشهد الجلسة الأولى غدًا والتي تترأسها الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنًا، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلًا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.

كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدًا تلو الآخر.

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