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"الحسين": "ذا لاين" مدينة بيئية من الطراز الأول تعتمد على الاقتصاد الأزرق والأخضر

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"الحسين": "ذا لاين" مدينة بيئية من الطراز الأول تعتمد على الاقتصاد الأزرق والأخضر "الحسين": "ذا لاين" مدينة بيئية من الطراز الأول تعتمد على الاقتصاد الأزرق والأخضر
قال إنها الأحدث والفريد على مستوى العالم في المستوطنات البشرية

أكد رئيس رابطة تبوك الخضراء طارق الحسين، أن مشروع "ذا لاين" يُعد الأحدث والفريد على مستوى العالم، ويعد مدينة بيئية من الطراز الأول تعتمد في مقوماتها على الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر.

وقال "الحسين" لـ"سبق": "ذا لاين يُعد الأحدث والفريد على مستوى العالم في المستوطنات البشرية، وتعد مدينة بيئية من الطراز الأول تعتمد في مقوماتها على الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر، واستغلال البيئة البكر المتنوعة ما بين البيئة البحرية والبرية بتضاريس فريدة ودرجات حرارة تقل عن دول الخليج بـ10 درجات بمنطقة تزخر بالحياة الفطرية، والتنوع الحيوي، واستثمار بالحفاظ على التنوع الحيوي الموجود، واستغلال مقومات الطاقة النظيفة المتاحة بأرض نيوم من طاقة رياح وطاقة شمسية".


وأضاف: "تحدث سمو ولي العهد عن الحياد الكربوني يعني تحقيق توازن بين انبعاث الكربون وامتصاص الكربون من الغلاف الجوي في مصارف الكربون، وتعني الحيادية المناخية تجنب إنتاج أي انبعاثات كربونية أو القيام بتخزينها كل، ذلك يصب في الحفاظ على بيئة نيوم والاستغلال الأمثل بما يحقق رفاهية الإنسان ويضمن الاستدامة البيئية؟.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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