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مصراوي Masrawy

وكالات

قال المدعي العام في واشنطن، كارل راسين، إن مكتبه يبحث في إمكانية اتهام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وآخرين بالتحريض على العنف عندما تحدثوا إلى حشد انتهك لاحقًا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الجاري، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وأكد راسين، أن التحقيقات جارية وأنهم يبحثون في إمكانية اتهام ترامب بإثارة العنف، ووصف تصريحات ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني وابنه جونيور والنائب الجمهوري مو بروكس، التي أثارت غضب الحشد الذي هاجم لاحقًا مبنى الكابيتول في أعمال شغب عنيفة بأنها "شائنة".

وأشار إلى أنه من الواضح أن الحشد كان غاضبًا وكان يحتاج إلى تهدئة بدلاً من دعوتهم لمسيرة إلى الكونجرس، التي شجعت الحشد على أعمال الشغب التي حدثت.