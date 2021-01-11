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أمن كفرالشيخ يستدعي صاحب تريند "قمصان محارب السرطان"

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أمن كفرالشيخ يستدعي صاحب تريند "قمصان محارب السرطان" أمن كفرالشيخ يستدعي صاحب تريند "قمصان محارب السرطان"

مصراوي Masrawy

09:10 م الإثنين 11 يناير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

كشف مصدر مسؤول في مديرية أمن كفرالشيخ، اليوم الإثنين، حقيقة ما جرى تداوله إعلاميًا حول القبض على محمد قمصان، صاحب تريند "قمصان أقوى من السرطان"، والذي اتهمه البعض بادعاء إصابته بمرض السرطان من أجل استعطاف المواطنين وجمع تبرعات مالية منهم.

أوضح المصدر، لمصراوي، أن معلومات وردت حول المذكور، تتضمن رصد المتابعة الأمنية لمقطع على صفحات موقع التواصل "فيسبوك"، يظهر فيه شابًا ومعه سيدة، تبين من خلال الرصد أنها والدته، بينما هناك تعليقات على مقطع الفيديو تتهمه بالتضليل والنصب.

نفى المصدر ما أثير حول إلقاء القبض على الشاب، ويدعى محمد محمد سعد قمصان (20 عامًا). وأضاف أنه لا محاضر رسمية بشأنه، وإنما جرى استدعاؤه فقط لمناقشته في أمر الفيديو، والتأكد من حقيقة مرضه من عدمه، لأنه ربما يكون مريضًا.

كانت مجموعة من مرضى السرطان يطلقون على أنفسهم "محاربي السرطان"، دونوا عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتهمون الشاب سالف الذكر بادعاء المرض واستغلال ذلك في جمع تبرعات من المواطنين.​

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