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وكيل صحة قنا يكشف تفاصيل واقعة تسريب الأكسجين بحميات نجع حمادي

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وكيل صحة قنا يكشف تفاصيل واقعة تسريب الأكسجين بحميات نجع حمادي وكيل صحة قنا يكشف تفاصيل واقعة تسريب الأكسجين بحميات نجع حمادي

مصراوي Masrawy

09:10 م الإثنين 11 يناير 2021

قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشف وكيل وزارة الصحة في محافظة كفرالشيخ، الدكتور راضي تواضروس، تفاصيل جديدة بواقعة تسرب غاز تنك الأكسجين بمستشفى حميات نجع حمادي.

أوضح وكيل الصحة أنه أثناء عملية ملء التانك بالأكسجين السائل تسرب عبر المواسير الممدودة من سيارة الإمداد للخزان، ما أخذ مظهر الدخان عند تعرضه للهواء، مضيفًا أنه جرت السيطرة على الموقف سريعًا للحيلولة دون إحداث مزيد من حالة الهلع بين المواطنين.

أكد وكيل الصحة أيضًا -في سياق تصريحاته- أن الأمر طبيعي جدًا ولا يدعو للقلق. بينما أشار الدكتور عبادي غويل، مدير مستشفى حميات نجع حمادي -من جانبه- على عودة الأمور إلى طبيعتها بعد السيطرة على الموقف، نافيًا وقوع أي إصابات.

مستشفى حميات نجع حمادي واحد من المستشفيات التي اختارتها وزارة الصحة قبل أيام لفرز وعزل حالات في شمال محافظة قنا.

اقرأ أيضًا: السيطرة على تسريب بتنك أكسجين في حميات نجع حمادي (صور)

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