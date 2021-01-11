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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

نشر موقع "CNN Travel " تقريرًا مصورًا استعرض فيه قائمة بالمقاصد السياحية التي رشحها الموقع للسائحين لزيارتها خلال العام الجديد والتي بلغ عددها 21 مقصدًا من بينها مصر، حيث جاءت مصر في المرتبة الخامسة بعد انتركاتيكا (قارة القطب الجنوبى)، كندا، ديزني، دبي، وهو ما يؤكد الثقة والتميز التي يحظى بها المقصد المصري، كما نشر موقع "CNN العربية" فيديو قصير عن هذه الوجهات السياحية.

وأشار التقرير إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم في ظل أزمة جائحة كورونا جعلت من السفر خيارًا ليس بالسهل، إلا أن هذه الظروف ستنتهي، ولن تمتد للأبد وستعود السياحة هذا العام ومن هذا المنطلق أعدت CNN هذه القائمة التي تضم المقاصد المرشحة للزيارة أثناء 2021.

وفي الحديث عن مصر أشار التقرير إلى أن مصر لا تزال تحتوي على آثار عظيمة وفريدة، كما تحدث التقرير عن المتحف المصري الكبير ومساحته الضخمة وتصميمه المعماري، واصفًا حدث افتتاحه بالهام حيث أنه سيعرض كنوز الملك توت عنخ آمون مجتمعة لأول مرة، وسيتم نقل عدد من التوابيت المكتشفة حديثًا في عام 2020 بمنطقة آثار سقارة، وكذلك توابيت خبيئة العساسيف والتي اكتٌشفت في الأقصر عام 2019 إليه ليتم عرضها بالمتحف.

جدير بالذكر أن قائمة المقاصد التي رشحها الموقع ضمت أيضا كل من فرنسا، غانا، اليونان، جريندا (في البحر الكاريبى)، هاواى، إيطاليا، اليابان، مالديف، المكسيك، نيوزيلاندا، نيويورك، سنغافورة، أسبانيا، تايلاند، المملكة المتحدة، أوروجواى.

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