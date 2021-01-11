الحرس الوطني ينشر ١٥ ألفًا من قواته لتأمين تنصيب بايدن

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مصراوي Masrawy

وكالات

قال رئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي دانيال هوكانسون، إنه تمت الموافقة على ما يصل إلى 15000 من أفراد الحرس الوطني لتلبية الطلبات الحالية والمستقبلية لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في 20 يناير، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لم تذكر اسمه، أن البنتاجون يعتزم نشر 10 آلاف جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن بحلول يوم السبت المقبل.

وأضافت الشبكة أن القوات التي تم تخصيصها بالفعل لحفل التنصيب بدأت بالوصول.

وأوضح المسؤول، حسب "سي إن إن"، أن الجيش ينظر حالياً في طلبات جديدة من حكومة العاصمة وشرطة الكابيتول الأمريكية ما يعني إن عدد القوات قد يستمر في الزيادة.

وكانت " سي إن إن" ذكرت في وقت سابق أن العدد الفعلي قد يصل إلى 13000 شخص في وقت تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيعقد في 20 يناير الجاري.