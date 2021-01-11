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رئيسا أركان وأمريكا يبحثان قضايا الأمن والحفاظ على الاستقرار بالعالم

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رئيسا أركان روسيا وأمريكا يبحثان قضايا الأمن والحفاظ على الاستقرار بالعالم رئيسا أركان وأمريكا يبحثان قضايا الأمن والحفاظ على الاستقرار بالعالم

مصراوي Masrawy

08:39 م الإثنين 11 يناير 2021

- (أ ش أ)

بحث رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، اليوم الاثنين، مع رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميل، قضايا الأمن والحفاظ على الاستقرار في العالم.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الدفاع الروسية أنه بمبادرة من الجانب الأمريكي، تم إجراء اتصال هاتفي بين رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، نائب وزير الدفاع فاليري جيراسيموف، ورئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميل.

وأضاف البيان أن جيراسيموف وميل بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمن والحفاظ على الاستقرار في مختلف مناطق العالم.

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