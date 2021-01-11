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جونسون يهدد بتشديد الإغلاق حال تجاهل المواطنين للإجراءات الاحترازية

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جونسون يهدد بتشديد الإغلاق حال تجاهل المواطنين للإجراءات الاحترازية جونسون يهدد بتشديد الإغلاق حال تجاهل المواطنين للإجراءات الاحترازية

مصراوي Masrawy

08:37 م الإثنين 11 يناير 2021

لندن - (د ب أ)

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أن حكومته ربما تضطر إلى تشديد الإغلاق الذي يهدف إلى مكافحة ، في حال تقاعس المواطنين عن اتباع الاجراءات الاحترازية، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جونسون إن أي "تهاون" إزاء الوباء هو في غير محله تمامًا، حتى رغم استمرار برنامج التطعيم وتلقي مليوني شخص اللقاح حتى الآن.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أنه ينبغي تطبيق القواعد بالشكل الصحيح في محال السوبر ماركت وحث المواطنين على التروي قبل مغادرة المنزل لأي سبب.

وذكرت بلومبرج أن جونسون أوضح أن المستشفيات باتت الآن تحت ضغط شديد بسبب زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وأن امدادات الأوكسجين آخذة في النفاد في بعض المناطق.

يذكر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة وصل إلى 08ر3 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم الاثنين، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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