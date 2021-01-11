وزير فرنسي: بريطانيا ليست كاملة السيادة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

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باريس - (د ب أ)

قال وزير الدولة الفرنسي لشؤون الاتحاد الأوروبي كليمان بيو إن بريطانيا ليست "ذات سيادة كاملة" بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي لأنها لا تزال بحاجة إلى اتباع قواعد الاتحاد للحفاظ على الوصول إلى أسواقه.

وقال بيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إنه مع الاتفاق التجاري المنظم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر الماضي "سيكون للبريطانيين حق الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنهم لن يقرروا القواعد.. من الأفضل بكثير أن تكون داخل النادي وأن تكون قادرًا على اتخاذ قرار بشأن هذه القواعد".

كانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى اتفاق لتنظيم العلاقات التجارية بينهما بعد شهور من المفاوضات. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المحافظة على المنافسة العادلة مع بريطانيا من خلال مطالبتها بالإبقاء على معايير الاتحاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المنتظر أن تثير تصريحات بيو الانتقادات في بريطانيا. وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحد من تصريحات بيو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن بث تسجيل فيديو لرئيس وزراء بريطانيا قال فيه إن برنامج المنح الدراسية الأوروبي إيراسموس سيظل في بريطانيا وهو ما لم يحدث بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.