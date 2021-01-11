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مركز إدارة الأزمات الصحية بمكة يستقبل وفدًا من " للكهرباء"

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تم مناقشة أوجه التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات

مركز إدارة الأزمات الصحية بمكة يستقبل وفدًا من

استقبل المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية اليوم فريق عمل إدارة الأزمات من الشركة للكهرباء وذلك لتبادل الخبرات والوقوف على تجربة المركز في إدارة الأحداث والتعامل مع الأزمات.

فيما رحّب منسوبو المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بالوفد وتم تقديم شرح مفصل لهم عن طبيعة عمل المركز وأهم التقنيات والأدوات والأنظمة المستخدمة.

كما تم مناقشة أوجه التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة الأزمات والكوارث.

وقد أشاد الوفد بما رأوه من إمكانات وخبرات وطنية مؤهلة في المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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