"العسومي": تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية يضح حدًّا لجرائمها المستمرة

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رئيس البرلمان العربي يشدِّد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة

رحَّب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، ووضع قيادتها على قائمة الإرهاب.

وقال العسومي: "إن هذا القرار من شأنه أن يضع حدًّا للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا الإرهابية، سواء الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني والحكومة الشرعية، أو استهدافها المستمر لدول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن مساعيها الدائمة لإفشال الجهود ‏السياسية كافة لحل الأزمة اليمنية؛ ما فاقم من معاناة الشعب اليمني الشقيق".‏

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة، ووقف الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لهذه ‏الجماعة الإرهابية، سواء بالمال أو السلاح أو التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لتنفيذ أجندته التخريبية الهادفة إلى نشر الفوضى ‏والدمار والعنف في المنطقة العربية.‏

وأكد في الوقت ذاته الموقف الثابت والدائم للبرلمان العربي بشأن دعم الجهود العربية والدولية كافة ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها استنادًا إلى المرجعيات الثلاث (مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم ‏‏2216).‏