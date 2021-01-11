البرلمان العربي يرحب بقرار واشنطن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

مصراوي Masrawy
08:11 م الإثنين 11 يناير 2021
مصر - (أ ش أ)
رحب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، ووضع قيادتها على قائمة الإرهاب.
واعتبر العسومي، في بيان له اليوم، أن هذا القرار من شأنه أن يضع حداً للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا الإرهابية، سواء الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني والحكومة الشرعية، أو استهدافها المستمر لدول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن مساعيها الدائمة لإفشال كافة الجهود السياسية لحل الأزمة اليمنية مما فاقم من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وشدَّد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة ووقف الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لهذه الجماعة الإرهابية، سواء بالمال أو السلاح أو التكنولوجا العسكرية المتقدمة، لتنفيذ أجندته التخريبية الهادفة إلى نشر الفوضى والدمار والعنف في المنطقة العربية.
وأكد العسومي في الوقت ذاته على الموقف الثابت والدائم للبرلمان العربي بشأن دعم كافة الجهود العربية والدولية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.