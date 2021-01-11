"المرور" يعلن الطرق البديلة مع بدء تنفيذ جسر علوي بشارع الحج مع تقاطع وادي جليل والخنساء بمكة

★ ★ ★ ★ ★

ابتداءً من اليوم الاثنين.. داعية قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، الطرق البديلة مع بدء تنفيذ جسر علوي بمنطقة شارع الحج بمكة المكرمة مع تقاطع وادي جليل والخنساء، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين.

وقالت إدارة مرور العاصمة المقدسة، إن تنفيذ المشروع يتم بالتنسيق مع هيئة تطوير مكة، داعية قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة.

وأشارت إلى أنه سيتم قفل الطريق الرئيس للاتجاهين مع تحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة، وتحويل القادمين من شارع الخنساء إلى إشارة البلدية الرابعة، وتحويل القادمين من شارع وادي جليل إلى إشارة الدواس، داعية مستخدمي الطريق إلى اتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.