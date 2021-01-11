مؤسسة أمريكية: لن ندعم السياسيين الذين حاولوا تقويض انتخابات الرئاسة

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نيويورك - (د ب أ)

قالت مؤسسة أمريكان إكسبريس الأمريكية للخدمات المالية، إن لجنة العمل السياسي لديها لن تقدم أي دعم لأعضاء الكونجرس الذي حاولوا تقويض نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة وعرقلة عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن أمريكان إكسبريس القول، إن لجنة العمل السياسي لن تدعم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين صوتوا لصالح الاعتراض على أصوات المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن اللجنة كانت قد قدمت في السابق دعما إلى 22 عضوًا من بين 139 عضوًا في مجلس النواب كانوا قد صوتوا لصالح الاعتراض على اصوات المجمع الانتخابي.

وجاء ذلك في مذكرة من ستيفن سكويري الرئيس التنفيذي لمؤسسة أمريكان إكسبريس إلى العاملين فيها.