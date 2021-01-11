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وفاة طبيبة وأمها متأثرين بكورونا في كفرالشيخ

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وفاة طبيبة وأمها متأثرين بكورونا في كفرالشيخ وفاة طبيبة وأمها متأثرين بكورونا في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

08:18 م الإثنين 11 يناير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، وفاة طبيبة متخصصة بالنساء والتوليد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بينما لحقت بها والدتها بعد قرابة الساعة، متأثرةً أيضًا بإصابتها.

كانت الطبيبة المتوفاة، وهي في العقد الرابع من العمر، تتلقى العلاج في العزل المنزلي. وقد نُقلت إلى مستشفى كفرالشيخ العام، بعد أن ساءت حالتها، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل حجزها بعزل المستشفى، وفق ما أوضح مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في المحافظة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن والدة الطبيبة أيضًا توفيت بعدها بساعة. وكانت تتلقى العلاج بقسم العزل بمستشفى جامعة بكفرالشيخ، وذلك بعد أن علمت بوفاة ابنتها.​

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