هددت توصيل الأكسجين.. كيف تغلبت الصحة على أزمة "الشبورة"؟

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

هددت الشبورة المائية التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، توريد الأكسجين الطبي من المصانع إلى المستشفيات، في وقت حاولت وزارة الصحة إنهاء أزمة نقص الكميات وتوفير احتياجات مرضى فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الشبورة كان لها تأثير على نقل الأكسجين بالسيارات، إذ كانت تتوقف لـ8 ساعات وأحيانا 12 ساعة، فضلًا عن قلة أعداد السيارات.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر اليوم، أنه كانت هناك تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب الشبورة التي أخرت وصول السيارات الموردة للأكسجين إلى المحافظات، وتم التغلب عليها عبر توفير سيارات تابعة للشرطة أو هيئة الإسعاف للسير أمام سيارات الأكسجين.

ولفتت إلى زيادة الإنتاج لأكثر من 50% وفتح بعض المصانع واستخدام بعض المخزون الموجود فى شركات التصنيع، وزيادة أسطول السيارات لتوفير الأكسجين بكافة المحافظات.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الفترة الماضية شهدت تحديات فيما يخص الأكسجين، أسبابها زيادة استهلاكه نتيجة بروتوكولات العلاج المحدثة فى مصر والعالم، وخضوع كل الحالات لجلسات الأكسجين وهو ما يحسن النتائج ويقلل الوفيات.