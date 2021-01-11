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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك احتياطيًا من القمح يكفي لمدة 5 أشهر، في إطار الاستعداد لموسم القمح الجديد، مشيرًا إلى أن احتياطي الزيت يكفي لمدة 4 أشهر، بينما يصل احتياطي السكر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية، اليوم الأحد.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على ضرورة توافر السلع المختلفة للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجي تفادياً لأي طارئ خاصة في ظل جائحة "كورونا"، مع ضرورة العمل في الوقت نفسه على ضبط الأسواق.

وأوضح وزير التموين، أن البروتينات واللحوم متوافرة في حدود لم نصل إليها من قبل، فلدينا عقود لحوم طازجة لمدة سنتين، ودواجن تكفي لمدة 12 شهرًا.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن إنتاج السكر من المتوقع زيادته هذا العام، نظراً لزيادة مساحة البنجر المزروعة بأكثر من 119 ألف فدان، لتصل إلى 560 ألف فدان، سينتج منها 1.7 مليون طن سكر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة السابقة بين الإنتاج والإستهلاك.

وأشار إلى أن هناك عددًا من المشروعات الزراعية حاليًا من المقرر أن تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر العام المقبل، خاصة في ظل إجراءات ضبط الأسواق التي تتخذها الوزارة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، إجراءات تأسيس شركة "مصرية ـ سودانية" بين الحكومتين، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 22 سبتمبر 2020، بهدف دعم الأمن الغذائي بين البلدين، وتوطيد العلاقات مع الأشقاء السودانيين، وزيادة التبادل التجاري، خاصة في السلع المهمة، مثل اللحوم الحية، والمحاصيل الزيتية، كما استعرض الوزير موقف تطوير شركتي "قها" و"إدفينا".