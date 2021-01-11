أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

Print
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

مصراوي Masrawy

07:40 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمد صفوت:

عقد وزير الخارجية سامح شكري، ظهر اليوم الاثنين، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرن الألماني هايكو ماس في قصر التحرير بالقاهرة، وذلك عقب ختام الاجتماع الوزاري الرباعي المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء الاثنين، إن الوزيرين أكدا على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين وألمانيا، فضلًا عن زيادة وتيرة التنسيق والتشاور المشترك في ضوء تقارب الرؤى إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء مُجمل الملفات الثنائية بجوانبها السياسية والاقتصادية والتنموية، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين.

وتطرق الوزيران إلى مخرجات اجتماع القاهرة الرباعي المعني بدفع جهود السلام في المنطقة، وضرورة البناء عليه من أجل إحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأشار حافظ إلى أن اللقاء شهد أيضًا تبادلًا للرؤى حيال مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث استعرض شكري الجهود الدؤوبة التي تبذلها القاهرة من أجل استعادة أمن ليبيا واستقرارها وتماسك مؤسسات الدولة فيها، انطلاقًا من موقف مصر القائم على ضرورة الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات إعلان القاهرة ومسار برلين، وبما يُراعي كافة الجوانب المختلفة للأزمة، ويقضي على أية تدخلات خارجية أو أي تواجد للإرهابيين والمرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا مستجدات مُجمل الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وأكد شكري على أهمية التعاون مع ألمانيا ومختلف الشركاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الاستقرار في هذه المنطقة، والحيلولة دون أن تصبح بؤرة توتر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية