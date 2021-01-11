جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك

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يتيح للمعيدات والمحاضرات الدراسة في جامعات أجنبية

كشفت وكيلة جامعة الطائف لشؤون الطالبات الدكتورة هيفاء بنت عبدالله النفيعي، اليوم الاثنين، عن عزم الجامعة إطلاق "برنامج الإشراف الخارجي المشترك" قريباً، لإتاحة الفرصة للمعيدات والمحاضرات للدراسة في جامعات أجنبية، وذلك في مختلف التخصصات.

وأشارت وكيلة جامعة الطائف إلى أن فكرة البرنامج لاقت استحساناً كبيراً من قيادات الجامعة، ومن الفئة المستهدفة التي تشمل المعيدات والمحاضرات في مختلف الكليات والأقسام.

وبينت الدكتورة "النفيعي" أنه في سياق توجه جامعة الطائف نحو إطلاق البرنامج، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، فقد نظمت الجامعة اليوم الاثنين ورشة عمل افتراضية، بعنوان "الإشراف الخارجي المشترك"، برعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، وبالتعاون مع جامعة الملك سعود، بهدف تعريف المعيدات والمحاضرات بالبرنامج في مرحلة الدكتوراة.

وأوضحت وكيلة جامعة الطائف لشؤون الطالبات، أن ورشة العمل استهدفت المعيدات والمحاضرات اللاتي لم تسمح لهن ظروفهن بالابتعاث الخارجي، وحضرها قيادات جامعة الطائف من شطري الطلاب والطالبات والمعيدات والمحاضرات.

وقدم الورشة كل من المشرف العام على برامج الابتعاث الخارجي المشترك بجامعة الملك سعود الدكتور ناديا الغريميل، والدكتورة نورة أبانمي من كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، والدكتورة هيام البيتي من كلية علوم الحاسب بجامعة الملك سعود.

وتخلل الورشة نقاش مع الحضور بشأن برنامج الإشراف الخارجي المشترك، وتم التأكيد على تطلع الجامعتين إلى مزيد من التعاون في هذا المجال.