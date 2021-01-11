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ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل

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ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل

مصراوي Masrawy

07:20 م الإثنين 11 يناير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

طرح الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب، اليوم الاثنين، رسميًا مشروع قرار لعزل الرئيس الأمريكي دونالد بعد اتهامه بالتحريض على أعمال العنف التي وقعت، الأربعاء الماضي، في مقر الكونجرس؛ تمهيدا للتصويت عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وصاغ المشرعون الديمقراطيون مشروع القرار بعد حصار واقتحام الآلاف من أنصار ترامب لمبنى "كابيتول" الذي يضم الكونجرس، بينما كانوا أعضاؤه يعتزمون التصديق على فوز جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي. وخلفت أعمال العنف تلك ما لا يقل عن 5 قتلى.

ويتهم الديقراطيون الرئيس في مشروع قرار العزل "بالتحريض عمدا على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة"، وأنه "أطلق تصريحات شجعت عن عمد ونتج عنها بشكل كان متوقعًا، مخالفة وشيكة للقانون في الكابيتول"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

ووفقًا للصحيفة، فإنه من المتوقع أن يُصوِت الديمقراطيون على مشروع القرار خلال هذا الأسبوع، ما لم يفعّل نائب الريس جو بايدن التعديل 25 في الدستور الأمريكي لعزل ترامب، لتكون تلك المرة الأولى تاريخيا التي يُفعّل فيها نائب الرئيس -بشكل نهائي- ذلك التعديل الذي تم تبنيه عام 1967 بعد 4 أعوام من اغتيال الرئيس جون كينيدي، والذي يسمح بنقل السلطة من الرئيس لنائبه، إما بشكل مؤقت أو دائم إذا ما ثبت كونه مارقا أو عاجزا عن أداء مهامه.

وفي حال لم يستدعِ بايدن ذلك التعديل، فإن تصويت مجلس النواب بعزل ترامب سيجعله أول رئيس في تاريخ الولايات متحدة يصوت المجلس بعزله مرتين.

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