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بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع

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بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع

مصراوي Masrawy

07:18 م الإثنين 11 يناير 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة تخطط لتحصين عشرات الملايين من الأفراد ضد المستجد بحلول الربيع.

وأضافت الوزارة البريطانية، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، أن هذه الخطة ستأتي بالتزامن مع نشر 2700 موقع للتطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا.

وأوضحت "سي إن إن" الأمريكية، أن بريطانيا وضعت خططًا "لتوسيع نطاق" برنامج التطعيم بسرعة متعهدة بامتلاك القدرة على تقديم "ما لا يقل عن مليوني لقاح" في إنجلترا أسبوعيًا بحلول نهاية يناير في أكثر من 2700 موقع في المملكة المتحدة.

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