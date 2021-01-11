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البحرين توجه دعوة لقطر لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية

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البحرين توجه دعوة لقطر لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية البحرين توجه دعوة لقطر لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية

مصراوي Masrawy

07:02 م الإثنين 11 يناير 2021

وكالات
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أنها وجهت إلى وزارة الخارجية في دولة قطر دعوةً لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وقالت الخارجية البحرينية في دعوتها، وفقًا لوكالة أنباء البحرين، إنه تنفيذاً لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، يسرها دعوة وزارتكم لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

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