ضبط سيدتين اشتركتا مع أزواجهن فى التعدى على عامل بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تعدى سيدتين وأزواجهن على عامل بالدقهلية وأمكن ضبط السيدتين.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً تعرض أحد الأشخاص للتعدى من قبل آخرين.

وبالفحص أمكن تحديد هوية المجنى عليه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) وبسؤاله تتهم 4 أشخاص (عاملان ، وزوجتيهما – مقيمين بذات الناحية) بالتعدى بالضرب عليه والرشق بالحجارة، مما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط السيدتبن، وبمواجهتيهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

وتم انخاذ الإجراءات القانونية وجارى ضبط المتهمين الهاربين وباشرت النيابة العامة التحقيقات.