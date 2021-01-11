أخبار عاجلة

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
الكويت تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسى جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
​عضو "مشروعات صغيرة البرلمان": "الفرنشايز" والإفلاس على رأس الأجندة التشريعية -
اليوم.. الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة على البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط سيدتين اشتركتا مع أزواجهن فى التعدى على عامل بالدقهلية

Print
ضبط سيدتين اشتركتا مع أزواجهن فى التعدى على عامل بالدقهلية ضبط سيدتين اشتركتا مع أزواجهن فى التعدى على عامل بالدقهلية

مصراوي Masrawy

07:03 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع يتضمن تعدى سيدتين وأزواجهن على عامل بالدقهلية وأمكن ضبط السيدتين.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً تعرض أحد الأشخاص للتعدى من قبل آخرين.

وبالفحص أمكن تحديد هوية المجنى عليه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) وبسؤاله تتهم 4 أشخاص (عاملان ، وزوجتيهما – مقيمين بذات الناحية) بالتعدى بالضرب عليه والرشق بالحجارة، مما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط السيدتبن، وبمواجهتيهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

وتم انخاذ الإجراءات القانونية وجارى ضبط المتهمين الهاربين وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

فيديو مأساوي .. لحظة مقتل فتاة بسبب صورة سيلفي

فيديو مأساوي .. لحظة مقتل فتاة بسبب صورة سيلفي

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

فيديو مأساوي .. لحظة مقتل فتاة بسبب صورة سيلفي

فيديو مأساوي .. لحظة مقتل فتاة بسبب صورة سيلفي

شبكة عيون الإخبارية