توقف طريق "بنها - المنصورة" بعد انقلاب سيارة

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

انقلبت سيارة ربع نقل على طريق "بنها - المنصورة"، بسبب السرعة الزائدة، دون أي إصابات، فيما تعطلت الحركة المرورية على الطريق نصف ساعة، وانتقلت أجهزة الأمن، وجرى رفع السيارة، وفتح الطريق مرة أخرى.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بتوقف الطريق السريع "بنها - المنصورة"، أمام قرية كفر منصور دائرة مركز كفر شكر.

انتقل العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل في وسط الطريق، نتيجة السرعة، واختلال عجلة القياده في يد قائدها، وجرى رفع السيارة وركنها على جانب الطريق، ولم تقع أي إصابات، وجرى فتح الطريق مرة أخرى، بعد تعطله قرابة نصف ساعة، وتحرر محضر بالواقعة.