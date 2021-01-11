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إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار في أحداث الكونجرس

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إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار ترامب في أحداث الكونجرس إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار في أحداث الكونجرس

مصراوي Masrawy

06:58 م الإثنين 11 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

لم يعد الوصول إلى التواصل الاجتماعي "بارليه" التي يفضلها مؤيدو الرئيس الأمريكي دونالد ، ممكنًا اليوم الاثنين، بعد أن حذفتها شركة أمازون من خدمة الاستضافة السحابية.

وكانت "أمازون ويب سيرفيسز" قد أبلغت كبير مسؤولي السياسات في بارليه في وقت سابق إن المنصة انتهكت شروط خدمة أمازون بسبب فشلها في إزالة الدعوات للعنف.

وكانت منصة بارليه، التي تصف نفسها على أنها منصة حرية التعبير، تحظى بشعبية متزايدة بين المتطرفين اليمينيين، حيث قام عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك بقمع الدعوات إلى العنف ونظريات المؤامرة.

واستخدم بعض الأشخاص بارليه لنشر رسائل تروج للتمرد وللتخطيط للغزو الدموي يوم الأربعاء الماضي لمبنى الكابيتول الأمريكي.

وحذفت شركتا "جوجل" و"أبل" تطبيق بارليه للتواصل الاجتماعي من منصتيهما، ولكن بينما لم يعد بإمكان المستخدمين تنزيل التطبيق، إلا أنه لا يزال متاحًا. والآن، ونظرًا لاعتماد بارليه على خوادم "أمازون"، لم يعد متصلاً بالإنترنت.

وقال جون ماتزي، الرئيس التنفيذي لشركة بارليه، أمس الأحد، إن المنصة ستتوقف عن العمل لمدة أسبوع على الأقل. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستعثر على مضيف بديل.

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