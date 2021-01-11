الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى الرياض

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مصراوي Masrawy

الدوحة - (د ب أ)

حطت طائرة الخطوط الجوية القطرية، في مطار الرياض الدولي للمرّة الأولى منذ عام 2017، الذي شهد اندلاع الأزمة الخليجية.

وقال بيان أصدرته شركة الخطوط الجوية القطرية اليوم في الدوحة وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن الخطوط قد استأنفت اليوم رحلاتها إلى الرياض في المملكة العربية السعودية، بواقع رحلة يومياً.. وقد انطلقت الرحلة رقم (كيو أر 1164) من مطار حمد الدولي عند الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي، ووصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في تمام الساعة 15:10، على طائرة من طراز إيرباص (أيه 350-1000).

وأضاف البيان أن الناقلة الوطنية لدولة قطر سوف تستسأنف رحلاتها إلى جدّة اعتباراً من يوم الخميس القادم 14 يناير 2021 على متن الرحلة رقم (كيو أر 1188)التي ستنطلق من مطار حمد الدولي عند الساعة 18:50، وإلى الدمَّام اعتباراً من يوم السبت 16 يناير 2021 على متن الرحلة رقم (كيو أر 1150) التي ستنطلق من مطار حمد الدولي عند الساعة 17:10.

وأعلنت الخطوط القطرية أن هذه الرحلات سوف تتميز على غير العادة بنقل المسافرين من المملكة العربية السعودية على مقاعد (كيو سويت) الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، والتي تتيح تجربة الخصوصية مع الأبواب القابلة للإغلاق وخاصية "عدم الإزعاج".

وأوضح بيان الخطوط القطرية أن مقاعد سويت تتميز بأنها موزّعة في المقصورة حسب ترتيب معين يوفر للمسافرين المساحة الرحبة، والخصوصية التامة، والراحة المطلقة، ومراعاة التباعد الاجتماعي الأمثل في الأجواء.

وأفاد البيان بأن الخطوط القطرية تواصل إعادة بناء شبكة وجهاتها، حيث تسيِّر رحلاتها حاليًا إلى أكثر من 110 وجهة عالميًا، مع خطط لزيادة عدد الوجهات إلى ما يزيد عن 125 وجهة قبل نهاية مارس 2021.

وكانت الخطوط الجوية السعودية أعلنت أول أمس السبت، استئناف رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة، بواقع سبع رحلات أسبوعيًا.

وفي يونيو 2017، قطعت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب ما وصفته بدعمها للجماعات الإرهابية وهو ما نفته الحكومة القطرية.