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الاتحاد الأوروبي: محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في 2020 هي الأدنى منذ 2013

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الاتحاد الأوروبي: محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في 2020 هي الأدنى منذ 2013 الاتحاد الأوروبي: محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في 2020 هي الأدنى منذ 2013

مصراوي Masrawy

06:43 م الإثنين 11 يناير 2021

بلجيكا - (أ ش أ)

قالت الوكالة الأوروبية "فرونتيكس"، حارسة حدود الاتحاد الأوروبي البحرية والبرية، إن عدد المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي قد تراجع في 2020 إلى أدنى مستوى منذ 7 سنوات.

وأوضح الوكالة،وفقا لقناة " اليوم" ، أن "عدد حالات العبور غير القانوني للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي المكتشفة تدنت بنسبة 13 % العام الماضي بحوالي 124 ألف حالة"مشيرة إلى أن لهذا التدني علاقة وطيدة وإلى حد كبير بتأثير القيود المتعلقة بكوفيد-19 المعتمدة في عدة بلدان.

وأضافت الوكالة بأن عدد محاولات العبور غير القانونية المسجَّلة إلى الاتحاد الأوروبي، بالتالي، "هو الأدنى منذ 2013".

أكدت الوكالة الأوروبية أن غالبية الذين حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وتم توثيق محاولاتهم ينحدرون من سوريا أولاً فتونس والجزائر ثم المغرب، وأن 80 بالمائة منهم رجال.

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